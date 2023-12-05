В России выйдет фильм о советской фигуристке, десятикратной чемпионке мира Ирине Родниной. Каким будет сюжет картины, когда она выйдет, что сказала спортсменка о байопике?
Что известно о съемках «Слезы чемпионки»
«ВайТ Медиа» занимается производством картины о жизни Родниной. В пресс-службе компании отметили, что жанр картины — байопик, то есть фильм-биография, рассказывающий о судьбе известной личности, основанный на реальных фактах и событиях.
Генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева считает, что спортивная карьера Родниной «по-настоящему кинематографична и насыщена множеством неожиданных поворотов».
«Три олимпийских золота с двумя разными партнерами, смена тренера, возвращение в спорт после рождения сына, абсолютное лидерство в мировом парном фигурном катании на протяжении целого десятилетия. Она навсегда оставила след в истории спорта, так и оставшись непобежденной», — объяснила Сумачева, чьи слова приводит РИА Новости.
Съемки картины проходят в Москве и Екатеринбурге. Режиссер-постановщик Константин Статский отметил, что в картине практически в каждой сцене присутствует компьютерная графика, которая «разумеется, будет незаметна для зрителя».
Каков сюжет «Слезы чемпионки»
Статский отметил, что «фильм — не просто пересказ жизни» Родниной. По его словам, картина расскажет о любви: к профессии, родине и между мужчиной и женщиной.
«Никто и никогда не показывал в кино фигурное катание в таком объеме. Это настоящий вызов для нашей творческой группы, который мы приняли, чтобы показать красоту и неповторимость этого вида спорта, граничащего с искусством», — подчеркнул режиссер-постановщик.
В центре сюжета — история жизненного пути великой советской фигуристки. Фильм рассказывает, что Роднину отдали в спорт по совету врачей. Занятия фигурным катанием помогли ей не только окрепнуть и набраться сил, но и найти свое предназначение.
Спортсменка настолько одержима танцами на льду, что попадает в школу фигуристов ЦСКА. От других учеников ее отличает целеустремленность, сила духа и неуемная жажда победы.
Когда наступает время парных тренировок, Роднину ждет новое испытание: вместе с партнером она должна перевернуть представление о фигурном катании, используя в своих программах сложнейшие элементы, которые ранее никто не исполнял. Преодолев трудности, в том числе в отношениях, спортсмены начинают свой путь к первой золотой медали.
Сценарий был создан на основе книги спортсменки «Слеза чемпионки».
«Хочу выразить благодарность всей команде, невероятно мужественному творческому коллективу, который взялся за экранизацию моей книги. Проект непростой и очень ответственный. Этот фильм не столько обо мне, сколько о том времени, о поколении людей, которые работали, побеждали себя и обстоятельства ради главного — победы нашей страны», — сказала Роднина о картине.
Какие отзывы о книге «Слеза чемпионки» Родниной
Книга фигуристки вышла в 2010 году и получила большое количество положительных отзывов. Читателям понравился искренний слог Родниной и мысли, прозвучавшие в автобиографии,
«С Ириной Константиновной мы проживали три жизни: личную, спортивную и рабочую. Троекратная Олимпийская чемпионка, мама двоих детей, легендарная личность», — написала одна из пользовательниц.
«Книга захватывает еще и потому, что описана история фигурного катания, на которой выросло мое поколение. Всегда хотелось узнать больше о „закулисье“ этого спорта», — отметила другая.
Несмотря на плюсы, указанные читателями, были и минусы. Некоторые отметили отсутствие хронологии повествования, из-за чего книгу было сложно воспринимать. Кроме того, не все разделили мысли Родниной об отношении к спортсменам. Местами книга была жесткой и обличала окружающую действительность, о чем пользователи писали в рецензиях.
«У нас не любят слабых. У нас жалеют больных и юродивых, а слабых не любят. Тем более тех слабых, которые много лет считались сильными и гордыми», — так звучит одна из строк книги Родниной.
Когда выйдет фильм «Слеза чемпионки»
Картина должна выйти во всероссийский прокат в 2024 году. Известно, что в следующем году прославленная чемпионка отметит юбилей — ей исполнится 75 лет. Ожидается, что премьера будет приурочена к дню рождения Родниной.
Кто сыграет в «Слезе чемпионки»
В роли Ирины Родниной предстанет актриса Владислава Самохина, пару ей составит Федор Федотов. В картине также снимались Евгений Ткачук, Иван Колесников, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьев, Марат Башаров, Виктория Полторак, Алексей Маклаков, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Ольга Бодрова, Александра Бикеева, Александр Семчев и другие.
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