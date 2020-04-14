«Тролли 2» установили рекорд сборов за первый уик-энд онлайн-проката

https://static.news.ru/photo/36ecc408-7e46-11ea-9a81-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Мультфильм «Тролли. Мировой тур» кинокомпании Universal установил рекорд в США по сборам в онлайн-прокате за первый день и первый уик-энд. Картина доступна на Amazon, Comcast, FandangoNow, DirectTV и Apple.

Лента собрала в 10 раз больше, чем предыдущий рекордсмен — «Мир Юрского периода 2», который заработал в день премьеры около $3 млн долларов, сообщает Variety.

Представители платформы FandangoNow добавили, что предзаказы на «Троллей-2» в первый день и за выходные превысили показатели за всю историю существования сервиса. Universal пока не раскрывает точную сумму, что, в том числе, связано с отсутствием рабочей системы для ежедневного учёта прибыли цифровых релизов.

Как писал NEWS.ru, мультфильм «Тролли. Мировой тур» вышел в топ российского проката за минувшие выходные. В России на больших экранах картина появилась 19 марта.