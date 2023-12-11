Трое детей, прыжок с вертолета, развод: как живет звезда «Ищейки» Банщикова Героиня Банщиковой кардинально изменит свою жизнь в новом сезоне «Ищейки»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Банщикова

Героиня народной артистки РФ Анны Банщиковой в сериале «Ищейка», который теперь будет выходить с приставкой «Кушнир», начала новую жизнь. Почему переименовали картину, что известно об актрисе, исполнившей главную роль?

Почему «Ищейку» переименовали в «Кушнир»

Изменение названия картины связано с ее перезапуском. В седьмом сезоне героиня Банщиковой полковник полиции Александра Ивановна Кушнир переезжает в Сочи, чтобы искать преступников и раскрывать сложные дела.

Героиня начинает работать оперативником в отделе расследований. Начальницей Кушнир становится Екатерина Розова, которую сыграет Елена Валюшкина. Некоторые коллеги недолюбливают новую сотрудницу, в том числе руководительница. Кроме того, к Кушнир приедет бывший начальник Аркадий Ольховский (Максим Лагашкин).

«Александра <...> начнет новую жизнь. Многие зрители мне писали в соцсетях: „Как же так, уходят наши любимые герои“. Не волнуйтесь, с Александрой остается вся ее команда. Но появится и много новых интересных артистов. Скучно точно не будет, как ничего не будет потеряно из того, что зрители любят в этом проекте. Как говорится, и смех, и слезы, и любовь», — рассказала в интервью Teleprogramma.pro актриса.

Где смотреть 7-й сезон «Ищейки»

Новые серии сериала «Ищейка» будут выходить в эфир с 11 по 14 декабря. Посмотреть их можно каждый день по будням на Первом канале в 22:00.

Как прославилась Банщикова

Банщикова родилась в Ленинграде 24 января 1975 года. Как пишет «Вокруг ТВ», на желание девочки стать актрисой повлияла бабушка — заслуженная артистка РСФСР Полина Банщикова. После окончания школы девушка подала документы в ЛГИТМиК, где в дальнейшем постигала театральные науки под руководством Дмитрия Астрахана.

Дебютными ролями Банщиковой стали героини спектаклей «Волшебник Изумрудного города», «Ночь в Венеции» и «Алхимики», поставленных на сцене Ленинградского театра музыкальной комедии. После окончания ЛГИТМиКа актрису приняли в труппу Театра имени Комиссаржевской.

Одной из первых работ Банщиковой в кино стала роль студентки в фильме Астрахана «Ты у меня одна», а через два года еще в одном — «Все будет хорошо».

После серьезного перерыва из-за замужества актрисе пришлось практически заново строить карьеру. Зрители начали узнавать Банщикову и влюбляться в нее после сериалов «Мангуст», «Сонька Золотая Ручка», «Побег», «Жуков» и фильма «Охота на пиранью».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Банщикова

«Когда мы снимали „Охоту на пиранью“, нам надо было прыгать с вертолета. <...> Нас заставили прыгать с вертолета с пятиметровой высоты в воду. А я нырять очень боюсь. <...> И я нырнула, чудом вынырнула оттуда. Это был ужас», — вспоминала Банщикова в интервью Светлане Бондарчук, отмечая, что у нее есть дублер на случай экстремальных съемок.

С 2016 года Банщикова является исполнительницей главной роли в сериале «Ищейка». За всю карьеру она сыграла около 100 различных ролей в кино и театральных постановках. В июне в онлайн-кинотеатре PREMIER состоялась премьера четырехсерийной криминальной комедии «Кино про бандитов». Партнерами Банщиковой по съемочной площадке стали Михаил Пореченков, Станислав Дужников, Михаил Евланов, Сергей Астахов, Дмитрий Нагиев и другие. Кроме того, в январе должна состояться премьера комедийного сериала о евреях «Бедные Абрамовичи».

Что известно о личной жизни Банщиковой

Актриса была дважды замужем. Первым супругом Банщиковой был музыкант Максим Леонидов, с которым она познакомилась на съемках телешоу. Два года молодые люди встречались, после чего сыграли пышную свадьбу в Санкт-Петербурге. СМИ писали, что именно Банщиковой посвящена песня Леонидова «Девочка-видение».

Из-за гастролей мужа артистке пришлось отказаться от карьеры, чтобы всюду следовать за супругом. Уход из театра и кино превратили Банщикову из актрисы в жену музыканта, что и стало одной из причин развода. Сама артистка говорила, что не успела повзрослеть и оказалась не готова к семейной жизни, в то время как Леонидов мечтал о детях.

Развод проходил со скандалом. После расставания с Леонидовым Банщикова вернулась в театр и кино, хотя для этого приходилось жить на два города: играть в спектаклях в Санкт-Петербурге и сниматься в Москве.

Вторым мужем Банщиковой стал адвокат Всеволод Шаханов, с которым она познакомилась на дне рождения общего друга. В 2007 году они поженились. Банщикова переехала к супругу в Москву. У пары родились два сына — Александр и Михаил, а в 2017 году на свет появилась дочь Мария, которая снимается с мамой в «Ищейке».

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