https://static.news.ru/photo/e7325ef6-c819-11e9-9a39-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/Star Wars

Первый трейлер фантастического фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» режиссёра Джей Джей Абрамса появился в интернете. Ролик выложен на YouTube-канале Star Wars.

Трейлер начинается с кадров из предыдущих частей «Звёздных войн». Затем в ролике появляются сцены из нового фильма. Главная героиня седьмой и восьмой частей фантастической саги Рей (Дэйзи Ридли) предстаёт с красным световым мечом и в одеянии ситха.

Премьера девятого эпизода в России запланирована на 19 декабря.

Как писал News.ru, ранее компания Disney выпустила первый трейлер к ремейку легендарного мультфильма 1955 года «Леди и Бродяга». Ролик доступен в Интернете.