Первый трейлер фантастического фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» режиссёра Джей Джей Абрамса появился в интернете. Ролик выложен на YouTube-канале Star Wars.
Трейлер начинается с кадров из предыдущих частей «Звёздных войн». Затем в ролике появляются сцены из нового фильма. Главная героиня седьмой и восьмой частей фантастической саги Рей (Дэйзи Ридли) предстаёт с красным световым мечом и в одеянии ситха.
Премьера девятого эпизода в России запланирована на 19 декабря.
Как писал News.ru, ранее компания Disney выпустила первый трейлер к ремейку легендарного мультфильма 1955 года «Леди и Бродяга». Ролик доступен в Интернете.