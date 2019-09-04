https://static.news.ru/photo/89641294-cf51-11e9-9116-fa163e074e61_660.jpg Уилл Смит Фото: AFLO/Global Look Press

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment представила трейлер фильма «Плохие парни 3» режиссёров Адиля Эль Арби и Билала Фалла. Главные роли в картине исполнили американские актёры Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

По сюжету герой Лоуренса детектив Бернетт и его напарник детектив Лоури, которого сыграл Смит, находятся в ссоре. При этом Бернетт больше не является сотрудником полиции. В определённый момент они объединяются, чтобы бороться против преступника, который намерен отомстить детективам за смерть брата.

Первая часть знаменитого фильма вышла в 1995 году, вторую поклонники дождались лишь в 2003 году. Премьера продолжения картины запланирована на 17 января 2020 года.

Ранее News.ru писал о том, что новый фильм Тодда Филлипса «Джокер» стал самым высокооценённым кинокомиксом в истории мирового кинематографа. Премьера состоялась 31 августа на Венецианском кинофестивале, где картине устроили восьмиминутную овацию. Лента о «мрачном и жестоком путешествии в сознание человека» в российский прокат выйдет 3 октября.