Трейлер фильма «Мужчина и женщина»: кого играют Деревянко, Пегова и Медынич

Фото: Пресс-слкжба «Кинотека»

Ирина Пегова в трейлере к фильму «Мужчина и женщина»

В Сети появился трейлер картины «Мужчина и женщина». О чем этот фильм, кого сыграли Павел Деревянко и Ирина Пегова, когда состоится премьера?

О чем фильм «Мужчина и женщина»

Режиссер Владимир Котт решил снять семь историй, которые объединены между собой темой взаимоотношений мужчин и женщин. Он выступил автором проекта и экранизировал собственный сборник рассказов.

Судя по всему, зрителей ждут несколько самостоятельных новелл о людях разных возрастов, социальных статусов, взглядов на жизнь, отношения и брак. Ключевой темой картины станет поиск ответа на вопрос «Любовь — какая она?». Найти ответ на него предстоит как взрослым, так и детям.

«Пронзительные истории про мужчин и женщин, которые связали свою жизнь — кто-то на годы, кто-то на час, кто-то на пять минут. Истории из жизни, звучащие дома на кухне, в купе с незнакомцами, в такси или оставшиеся в записной книжке как воспоминание, потому что если чувства настоящие, искренние, то это навсегда. Моменты странных встреч и горьких расставаний, в которых можно увидеть что-то знакомое», — говорится в описании картины.

Фото: Пресс-слкжба «Кинотека» Ольга Медынич в трейлере к фильму «Мужчина и женщина»

Котт рассказал, что начал работать над рассказами во время коронавируса. В тот момент у кинематографиста было мало съемок, поэтому освободилось много времени. После публикации повестей режиссер начал получать большое количество обратной связи. По его словам, люди активно комментировали рассказы в Сети, делились ими на своих страницах и в личных сообщениях.

«Кажется, что сейчас, когда мир рушится, только отношения с нашими близкими людьми способны привнести чуть больше спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Это кино не про любовь как страсть, а про любовь как способ жить и ощущать мир внутри себя и вокруг. Это простые человеческие истории. Для меня в моей работе самое главное — это вызвать у зрителя настоящие чувства: чтобы он посмеялся или поплакал, возможно, испытал грусть, а потом немного радости. Вызвать эмоции, а не испугать его, не заставлять думать, а постараться растопить сердце», — отмечал Котт.

Над мелодрамой работали около двух лет. Это обусловлено тем, что каждая история снималась отдельно, становясь едва ли не самостоятельным маленьким кино.

Кто сыграл в фильме «Мужчина и женщина»

Продюсерами картины выступили Георгий Малков, Владимир Котт и Артем Ветров. Режиссер ленты рассказал, что все актеры, которым он делал предложение сняться в его работе, сразу соглашались, поскольку каждому приглашенному на роль артисту откликалась созданная Коттом история.

«Каждый рассказ Володи откликался у меня в сердце, и я с нетерпением ждал нового. Когда рассказов было уже около 10, я пришел к Владимиру и предложил: „Надо снимать“. Он, правда, поставил меня на место, ответив, что не я первый, кто ему это предлагает, но он готов сделать это именно со мной. Хотя, конечно, в данном случае „со мной“ было очень условно — это авторский фильм Владимира Котта. Я же как зритель заново, острее пережил эмоции, которые были после прочтения рассказов, и искренне верю, что эти истории о любви тронут каждого зрителя», — признался один из продюсеров проекта Георгий Малков.

Фото: Пресс-слкжба «Кинотека» Кирилл Кяро в трейлере к фильму «Мужчина и женщина»

Актерский состав мелодрамы с легкостью можно назвать звездным. Во время просмотра семи новелл зрители встретятся с Павлом Деревянко («Беспринципные», «Брестская крепость», «Конец славы»), Ириной Пеговой («Прогулка», «Пищеблок», «Казанова»), Степаном Девониным («Алиса не может ждать»), Анной Котовой («Полицейский с Рублевки», «Учителя», «И все-таки я люблю»), Кириллом Кяро («Нюхач», «Эпидемия», «Тот, кто читает мысли») и Ольгой Медынич («Вампиры средней полосы», «Мастодонт», «Волшебный участок»). Кроме того, в съемках проекта участвовали Светлана Первушина, Дмитрий Куличков, Борис Каморзин, Татьяна Матюхова, Ярослав Головнев, Алиса Клагиш и другие.

Премьерный показ картины состоится на Московском международном кинофестивале, который пройдет в столице с 19 по 26 апреля. Дата выхода фильма «Мужчина и женщина» в кинотеатрах пока не назначена.

Читайте также:

Буратино будет девочкой? Что за новая экранизация сказки с Бондарчуком

«Холоп-3»: когда выйдет, вернутся ли к съемкам Бикович и Охлобыстин

«Панчер» с Моряк, фильм о гражданской войне с Данст: что смотреть на неделе