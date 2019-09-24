https://static.news.ru/photo/48aee84e-ded5-11e9-bd9e-fa163e074e61_660.jpg Аарон Пол Фото: aaronpaul/instagram.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер El Camino. Фильм станет продолжением знаменитого сериала «Во все тяжкие».

Действие ленты развернётся вскоре после финала шоу. Джесси Пинкман сбежал из плена, но из-за свершённой мести Уолтера Уайта герой теперь находится в розыске. Помимо Аарона Пола к своим ролям также вернутся Чарльз Бэйкер (Тощий Пит) и Мэтт Джонс (Брэндон «Барсук» Мейхью).

Премьера El Camino состоится 11 октября.

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