Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер El Camino. Фильм станет продолжением знаменитого сериала «Во все тяжкие».
Действие ленты развернётся вскоре после финала шоу. Джесси Пинкман сбежал из плена, но из-за свершённой мести Уолтера Уайта герой теперь находится в розыске. Помимо Аарона Пола к своим ролям также вернутся Чарльз Бэйкер (Тощий Пит) и Мэтт Джонс (Брэндон «Барсук» Мейхью).
Премьера El Camino состоится 11 октября.
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