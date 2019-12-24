https://static.news.ru/photo/d16183a8-26b6-11ea-b7a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/en24us

Американский президент Дональд Трамп назвал честью своё участие в кинокартине «Один дома 2», вышедшей в 1992 году.

Хозяин Белого дома отметил, что эта лента является одним из самых значимых рождественских фильмов за всю историю кинематографа. Он рассказал, что маленькие дети часто перед Рождеством говорят, что видели его в фильме, пишет Deadline.

Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, слегка моложе. И для меня было честью сделать это, — сказал Трамп.

В «Один дома 2» Трамп появляется в десятисекундной роли-камео: маленький Кевин, которого сыграл Маколей Калкин, сталкивается с будущим президентом США в холле отеля «Плаза» и спрашивает у него дорогу.

Как сообщал NEWS.ru ранее, стал известен состав актёров перезапуска рождественской комедии «Один дома», снятой Крисом Коламбусом. Главную роль в фильме исполнит Арчи Йетс, известный по фильму «Кролик Джоджо». Отмечается, что Йетс сыграет нового персонажа, а не Кевина Маккалистера из оригинального фильма.