Зомби, Том Круз, Чайковский: главные фильмы и звёзды Каннского фестиваля 17 мая во Франции открывается Каннский фестиваль, где будет представлена Россия. Чем ещё смотр сможет удивить киноманов в 2022 году

Подготовка к Каннскому кинофестивалю / Фото Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

75-й Каннский кинофестиваль в этом году пройдёт с 17 по 28 мая. Организаторы посмотрели более двух тысяч картин, среди которых отобрали более 50, которые будут показаны на киносмотре. 22 фильма поборются за главную награду — «Пальмовую ветвь», остальные представят в программе «Особый взгляд» и вне конкурса. NEWS.ru рассказывает о главных фильмах фестиваля и снявшихся в них звёздах.

«Жена Чайковского​»

Каннский фестиваль стали обсуждать задолго до официального открытия. Во-первых организаторы отказали в аккредитации российским журналистам. Во-вторых, в конкурсную программу вошёл фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», который ещё до своей премьеры вызвал споры об историзме и нравственности ленты. И несмотря на просьбы представителей Украины снять российскую картину с конкурса, рассказ Серебренникова о жизни композитора всё-таки остался в программе Канн. Более того, ему разрешили показать тизер незавершённого фильма про писателя Эдуарда Лимонова.

«Жена Чайковского​» будет четвёртым фильмом режиссёра, который поучаствует в главном французском кинофестивале. Ранее Кирилл Серебренников привозил в Канны картины «Лето», «Петровы в гриппе» и «Ученик».

По сюжету главная героиня фильма супруга Петра Ильича Чайковского Антонина Милюкова узнаёт о нетрадиционных наклонностях мужа и постепенно сходит с ума. Антонину Милюкову сыграла актриса Алёна Михайлова, Чайковского — звезда сериала «Интерны» Один Байрон. В фильме также снялся российский рэп-исполнитель Oxxxymiron.

«Окончательный монтаж»

Французский комедийный фильм про зомби Мишеля Хазанавичуса, в 2011 году ставшего лауреатом премии «Оскар» за «Артиста», 17 мая открывает Каннский кинофестиваль — 2022. Изначально кино должно было называться просто Z, но Хазанавичуса попросили сменить название, поэтому комедия выйдет под именем Coupez! («Окончательный монтаж»).

«Преступления будущего»

Культовый режиссёр американского независимого кино Дэвид Кроненберг покажет свой фильм в жанре боди-хоррора. В главных ролях — Кристен Стюарт, снискавшая славу в кинофраншизе «Сумерки», Вигго Мортенсен (Арагорн из «Властелина колец») и французская актриса Леса Сейду, известная по провокационному фильму «Жизнь Адель» и роли в фильме про Джеймса Бонда «Спектр 007».

События «Преступлений будущего» разворачиваются в недалёком будущем, когда люди, как предполагают авторы, смогут отращивать новые органы и продавать их.

«Решение уйти»

Ещё один культовый режиссёр, который приедет в Канны в 2022 году — мастер из Южной Кореи Пак Чхан-Ук, снявший один из самых известных корейских фильмов «Олдбой». Главный герой «Решения уйти» — детектив, который влюбляется в подозреваемую в убийстве мужа.

Важно отметить, что это кино можно будет увидеть в России на большом экране. Дата релиза пока неизвестна, но права на показ были приобретены кинопрокатчиком Arna Media.

«Треугольник печали»

Англоязычный фильм шведского кинодела Рубена Эстлунда. Прошлый фильм Эстлунда, с другим нетривиальным названием «Квадрат» пять лет назад получил главный приз Канн, а также был номинирован на «Оскар».

В главной роли — американский актёр Вуди Харрельсон. Фильм поведает о крушении яхты в открытом море. Находящиеся на её борту модели и миллиардеры попадают на необитаемый остров и пытаются выжить в первобытных условиях — учатся ловить рыбу и разводить костёр. Эта картина также должна вскоре появиться в российских кинотеатрах.

«Время Армагеддона»

Это, пожалуй, самый насыщенный голливудским кастом фильм в Каннах. Во «Времени Армагеддона» снялись Энн Хэтэуэй, Роберт Де Ниро, Оскар Айзек, Дональд Сазерленд и Кейт Бланшетт. Фильм снял режиссёр Джеймс Грэй, в 2019 году выпустивший картину «К звёздам» c Брэдом Питтом.

Энн Хэтэуэй imdb.com

На этот раз Грэй решил сделать кино о США 1980-х и рассказать о предвыборной президентской гонке, победителем которой стал Дональд Рейган. Фильм снят по собственным воспоминаниям режиссёра, основное действие развернётся в американской школе, где учился в тот период Грэй.

«Посредник»

Японо-корейская драма, которая расскажет историю, связанную с беби-боксами, куда родители приносят своих нежелательных младенцев. Из широко известных актёров в картине снялся Сон Кан-хо, который исполнил главную роль отца семейства в «Паразитах», три года назад получивших четыре премии «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм».

«Священный паук»

Криминальный фильм от шведского режиссёра иранского происхождения Али Аббаси, в 2018-м в Каннах удостоенного премии «Особый взгляд» за фильм «На границе миров». По описанию фильм выглядит мрачно: главный герой решает очистить иранский город от проституток и бандитов, однако местные жители не ценят усилий религиозного мстителя и не спешат ему на помощь.

Возвращение Тома Круза и новая роль Тома Хэнкса

Отдельно стоит сказать про два фильма, которые не попали в основной конкурс.

«Топ Ган: Маверик» должен вызвать у зрителей ностальгию по боевикам 1980-х, поскольку это продолжение ленты «Стрелок» 1986 года, сделавшей популярным молодого актёра Тома Круза. Спустя 36 лет он вернётся к своей старой роли и снова сыграет лётчика Питера Мэверика Митчелла. В этот раз он будет делиться опытом с подрастающим поколением и рассказывать о премудростях лётного ремесла.

Другая внеконкурсная работа с простым названием «Элвис» покажет историю жизни короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. В главной роли — 30-летний актёр, певец, модель Остин Батлер, менеджера исполнителя сыграл Том Хэнкс.