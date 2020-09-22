Том Круз полетит в космос для съёмок нового фильма

В Twitter-аккаунте Space Shuttle Almanac появился путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года. Так, в подготовленный план полётов включена «туристическая поездка» на корабле Илона Маска Crew Dragon, пассажирами которой станут актёр Том Круз и режиссёр Даг Лайман.
По информации ряда СМИ, в космосе с участием Круза будут сниматься сцены для будущего фильма, название которого пока не озвучено.
Известно, что в данной экспедиции также примет участие астронавт-исследователь Майкл Эладио Лопес-Алегриа и ещё один неназванный пассажир. Возможно, это место достанется продюсеру или оператору.
Ранее NEWS.ru писал, что Круз спрыгнул на мотоцикле с горного трамплина на съёмках седьмой части фильма «Миссия невыполнима». Работа над картиной ведётся в Норвегии.
Издание NRK Nyheter опубликовало видео, сделанное в губернии Мёре-ог-Ромсдал, на котором показано, как Круз разгоняется по трамплину на мотоцикле, отпускает его, летит в горное ущелье, после чего раскрывает парашют. В момент прыжка над ним летели вертолёт и квадрокоптер, на которых были закреплены камеры.