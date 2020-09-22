Том Круз полетит в космос для съёмок нового фильма

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В Twitter-аккаунте Space Shuttle Almanac появился путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года. Так, в подготовленный план полётов включена «туристическая поездка» на корабле Илона Маска Crew Dragon, пассажирами которой станут актёр Том Круз и режиссёр Даг Лайман.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz — Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 19, 2020

По информации ряда СМИ, в космосе с участием Круза будут сниматься сцены для будущего фильма, название которого пока не озвучено.

Известно, что в данной экспедиции также примет участие астронавт-исследователь Майкл Эладио Лопес-Алегриа и ещё один неназванный пассажир. Возможно, это место достанется продюсеру или оператору.

Ранее NEWS.ru писал, что Круз спрыгнул на мотоцикле с горного трамплина на съёмках седьмой части фильма «Миссия невыполнима». Работа над картиной ведётся в Норвегии.

Издание NRK Nyheter опубликовало видео, сделанное в губернии Мёре-ог-Ромсдал, на котором показано, как Круз разгоняется по трамплину на мотоцикле, отпускает его, летит в горное ущелье, после чего раскрывает парашют. В момент прыжка над ним летели вертолёт и квадрокоптер, на которых были закреплены камеры.