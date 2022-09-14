«Том Круз: Мажорик»: в Оренбурге нашли способ показать зарубежное кино В кинотеатре Оренбурга «Космос» изменили названия иностранных фильмов для показа

Фото: James Lee/XinHua/Global Look Press

Том Круз

На сайте кинотеатра «Космос» в Оренбурге появились зарубежные фильмы с адаптированными названиями. Так, фильм «Топ Ган: Мэверик» стал называться «Том Круз: Мажорик», новая часть «Фантастических тварей» — «Волшебными животными», а фильм «Миньоны: Грювитация» — «Банана: гравитация». Также к фильмам с измененными названиями добавилось слово «кинолекторий».

Подобная мера, вероятно, была предпринята для того, чтобы можно было провести показы нелицензированных в России фильмов без претензий со стороны иностранных правообладателей. Так называемые пиратские показы зарубежных фильмов могут помочь кинотеатрам зарабатывать необходимую для продолжения ведения бизнеса выручку.

Полная афиша «импортозамещенных» новинок находится на сайте кинотеатра.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), ассоциация «Интернет-видео» и Российский книжный союз (РКС) отправили в Госдуму отзывы на законопроект о принудительном лицензировании контента из «недружественных» стран. Владельцы кинотеатров и издатели положительно относятся к этой идее, тогда как в онлайн-сервисах указывают на нарушение законодательства.