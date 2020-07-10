Том Холланд показал себя в образе героя Uncharted

https://static.news.ru/photo/6c6ce4ee-c2e0-11ea-9444-fa163e074e61_660.jpg Том Холланд Фото: Famous/Global Look Press

Британский актёр Том Холланд, который снимается в экранизации игры Uncharted, показал, как «готовится» к съёмкам во время карантина.

Он записал шутливое видео, в котором предстал в образе персонажа игры Нейтана Дрейка, сделав похожую причёску.

Работа в процессе, — подписал видео Холланд.

Fryzura Toma na potrzeby filmu #Uncharted ! pic.twitter.com/NRkMCAwogb — Tom Holland Polska (@TomHollandPL) July 9, 2020

Производство фильма по серии игр Uncharted было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Картина получила название «Низведанное: Удача Дрейка». Помимо Холланда в фильме Рубена Фляйшера задействованы Марк Уолберг, Тати Габриэль, Антонио Бандерас и София Тейлор Али. Фильм должен выйти на экраны 15 июля 2021 года.

NEWS.ru писал, что звезда сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито появится в шестой части игры Far Cry, которая должна выйти 18 февраля 2021 года. Она пока не анонсирована, но страница игры уже появилась в PS Store.

Действие Far Cry 6 развернётся в тропической стране Яра, величие которой хочет вернуть диктатор Антон Кастилло. Он намерен сделать это со своим сыном Диего, который должен пойти по «кровавым стопам» отца.