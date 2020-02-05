https://static.news.ru/photo/bf027e04-47f6-11ea-950b-fa163e074e61_660.jpg Том Хиддлстон Фото: Efren Landaos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский актёр Том Хиддлстон исполнит главную роль в многосерийном политическом триллере «Белый аист».

Проект разрабатывает кинокомпания Eleven для стримингового сервиса Netflix, сообщает Deadline.

Сценарий написал Кристофер Данлоп, который также станет продюсером. Режиссёром выступит Кристоффер Нюхольм, известный по работе над сериалом «Убийтсво».

Новый проект расскажет о политике Джеймсе Купере, который претендует на место в британском парламенте. Позже в его биографии обнаруживается несколько неприятных моментов, которые могут испортить его карьеру.

Как писал NEWS.ru, глава компании Disney Боб Айгер заявил, что студия планирует создать несколько ответвлений от сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн».