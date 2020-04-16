Том Хэнкс сдал кровь для создания вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b22ce0be-7ffc-11ea-aa01-fa163e074e61_660.jpg Том Хэнкс Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Американский актёр Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сдали кровь, которую будут использовать для создания вакцины от коронавируса.

О том, что супруги решили помочь специалистам, Уилсон рассказала в утреннем шоу канала CBS.

Мы можем сдать плазму, которую можно использовать в помощь другим людям, страдающим от вируса, потому что у нас есть иммунитет, — сказала она.

Как писал NEWS.ru, Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились COVID-19 в Австралии, куда приехали для работы над фильмом об Элвисе Пресли. Пара была госпитализирована, после прохождения лечения её выписали из больницы города Голд-Кост. Хэнкса едва не «похоронил» президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Он неправильно понял слово «выписан» и стал писать в Twitter слова с соболезнованиями. Один из ассистентов вовремя остановил его, пояснив, что «выписан» означает «покинул клинику».