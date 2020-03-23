https://static.news.ru/photo/fa7a7e40-6cc8-11ea-81d8-fa163e074e61_660.jpg

Голливудский актёр Том Хэнкс сообщил подписчикам, что с момента появления первых симптомов коронавирусной инфекции у него и супруги Риты Уилсон прошло две недели. Продюсер отметил, что они с женой чувствуют себя лучше.

Хэнкс уточнил, что ещё некоторое время будет оставаться в самоизоляции.

Как писал NEWS.ru, Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились COVID-19 в Австралии, куда приехали для работы над фильмом об Элвисе Пресли. Пара была госпитализирована, после прохождения лечения её выписали из больницы города Голд-Кост. Хэнкса едва не похоронил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Помощники американского лидера неправильно поняли слово «выписан» и передали политику неверную информацию, из-за чего миллиардер стал писать в Twitter слова с соболезнованиями. Один из ассистентов вовремя остановил его, пояснив, что «выписан» означает «покинул клинику».