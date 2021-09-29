Тодоровский начал съёмки сериала «Смерть манекенщицы»

Продюсерская компания Валерия Тодоровского «Мармот-фильм» начала съёмки сериала «Смерть манекенщицы» по заказу Первого канала. Его действие происходит в Москве в 1974 году, следует из пресс-релиза канала, поступившего в редакцию NEWS.ru.

В детективе будет показано, как уже во время «брежневской» эпохи на фоне роста благосостояния советских граждан страна движется к краху.

Сценарий детективного сериала «Смерть манекенщицы» мы писали более пяти лет, и я очень доволен тем, каким захватывающим он получился. Мы увидим советский, как сейчас говорят, гламур, который был скрыт и недоступен простым советским людям, но этот мир был, и он был по-своему опасным, увлекательным, а мир моделей — особенно интересным и притягательным, — рассказал продюсер Валерий Тодоровский.

Он добавил, что самое сложное при съёмках — воссоздать атмосферу Москвы 1970-х. Также продюсер предположил, что «Смерть манекенщицы» может стать началом детективной саги.

Главные роли исполнят Сергей Безруков, Айсель Прат, Анжелика Маркелова, Анна Богомолова. Режиссёром станет Сергей Чекалов.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст описал уже вышедший сериал «Вертинский». Он назвал его попыткой осмыслить события ХХ века с точки зрения XXI века.