ТНТ ответил на слухи о съемках российской адаптации «Сверхъестественного» ТНТ не будет снимать российскую адаптацию «Сверхъестественного» с Кологривым

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Телеканал ТНТ не планирует снимать российскую адаптацию американского сериала «Сверхъестественное» с актерами Никитой Кологривым и Иваном Янковским, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу вещателя. Отмечается, что информация о подобном проекте в производственных планах не указана.

В ТНТ уточнили, что подготовка к производству не ведется. По этой же причине ни Янковский, ни Кологривый не получали приглашений для участия в съемках.

О планах ТНТ снять адаптацию американского сериала «Сверхъестественное» сообщил портал The Girl. Предполагалось, что Янковский и Кологривый, принимавшие участие в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова, исполнят роли братьев Дина и Сэма Винчестеров.

Кинокритик Давид Шейдеров, комментируя сообщения о российском «Сверхъестественном», заметил, что адаптация сериала, если бы удалось договориться с американцами о получении прав, могла бы получиться удачной.

«Сверхъестественное» — американский телесериал в жанре темного фэнтези, созданный Эриком Крипке. Премьера ленты состоялась на телеканале The WB 13 сентября 2005 года, затем она стала частью программы телеканала The CW, который образовался после слияния The WB и UPN.