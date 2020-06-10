Тимур Бекмамбетов заключил контракт с Universal на пять screenlife-фильмов

https://static.news.ru/photo/a79c9240-ab1f-11ea-9af4-fa163e074e61_660.jpg Тимур Бекмамбетов Фото: Clemens Niehaus/imago stock&people/Global Look Press

Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов заключил сделку с кинокомпанией Universal на производство пяти screenlife-фильмов. Картины будут созданы в разных жанрах.

Формат screenlife подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера, сообщает Deadline. По мнению Бекмамбетова, во время режима изоляции, введённого из‑за пандемии коронавируса, такие картины стали только актуальнее.

Режиссёр подчеркнул, что screenlife-ленты можно снимать в жанрах от романтических комедий до научно-фантастических историй и даже боевиков. Он предположил, что такой формат подойдёт продолжению картины «Особо опасен».

Можно снять скринлайф-сиквел. Я не представляю, чтобы киллер в современном мире бегал с пистолетом. Зачем? Он, наверное, будет использовать дроны, компьютерные технологии, — сказал кинематграфист.

Соглашение, как и предполагалось ранее, было заключено на Международном онлайн-рынке контента Key Buyers Event: Digital Edition.

В рамках мероприятия также пройдёт кинофестиваль Screenlife Fest. Он состоится по инициативе Тимура Бекмамбетова, писал NEWS.ru.