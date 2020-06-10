Тимур Бекмамбетов заключил контракт с Universal на пять screenlife-фильмов

Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов заключил сделку с кинокомпанией Universal на производство пяти screenlife-фильмов. Картины будут созданы в разных жанрах.
Формат screenlife подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера,
Режиссёр подчеркнул, что screenlife-ленты можно снимать в жанрах от романтических комедий до научно-фантастических историй и даже боевиков. Он предположил, что такой формат подойдёт продолжению картины «Особо опасен».
Можно снять скринлайф-сиквел. Я не представляю, чтобы киллер в современном мире бегал с пистолетом. Зачем? Он, наверное, будет использовать дроны, компьютерные технологии, — сказал кинематграфист.
Соглашение, как и предполагалось ранее, было заключено на Международном онлайн-рынке контента Key Buyers Event: Digital Edition.
В рамках мероприятия также пройдёт кинофестиваль Screenlife Fest. Он состоится по инициативе Тимура Бекмамбетова, писал NEWS.ru.
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