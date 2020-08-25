Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг главных кинопродюсеров России

https://static.news.ru/photo/20f650be-e6b1-11ea-8a87-fa163e074e61_660.jpg Тимур Бекмамбетов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режиссёр Тимур Бекмамбетов стал лидером рейтинга 50 главных кинопродюсеров в российской индустрии. С 2010-го по 2019 год он поработал над 33 проектами.

Второе место занял Антон Златопольский, известный по фильмам «Легенда № 17» и «Экипаж». Тройку лидеров замыкает Сергей Сельянов, работавший над «Вратарём галактики» и «Аритмией», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

При составлении списка учитывались семь основных критериев, по которым оценивалась деятельность каждого кинематографиста. Среди них: соотношение сборов в прокате и бюджета каждой картины, размер бюджетов, уровень полученной господдержки, прокат за рубежом, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности и взаимодейтсвие с дистрибьютором.

В топ-10 также попали Леонид Верещагин, Никита Михалков, Гевонд и Сарик Андреасяны, Александр Боярский, Георгий Малков, Пётр Ануров и Александр Роднянский.

Как писал NEWS.ru, Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) выделит финансы фильмам кинокомпаний, принадлежащим режиссёрам Фёдору Бондарчуку, Тимуру Бекмамбетову и Никите Михалкову. Совет организации уже отобрал картины, которые получат средства.