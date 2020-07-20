Тильда Суинтон получит «Золотого льва» за достижения в карьере

Британская актриса Тильда Суинтон и гонконгский режиссёр Энн Хуэй удостоились награды «Золотой лев Святого Марка» Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф. Церемония вручения пройдёт осенью.
Смотр в Венеции станет первым крупным фестивалем, который пройдёт после снятия ограничений на массовые мероприятия, введённых в связи с пандемией коронавируса,
Я так рада этой новости и возможности получить приз! Не могу подобрать слов, чтобы выразить своё счастье. Надеюсь, ситуация в мире вскоре станет лучше и люди наконец смогут почувствовать себя такими же довольными, как и я, — прокомментировала награду Хуэй.
Суинтон, в свою очередь, отметила, что получить признание своей работы именно на этом конкурсе — невероятная честь.
Венецианский кинофестиваль в 77-й раз пройдёт с 2 по 12 сентября 2020 года, как и планировалось. Возглавит международное жюри основного конкурса австралийская актриса Кейт Бланшетт,
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