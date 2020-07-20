Тильда Суинтон получит «Золотого льва» за достижения в карьере

https://static.news.ru/photo/4e26d326-ca8a-11ea-bcd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tildaswintonislove

Британская актриса Тильда Суинтон и гонконгский режиссёр Энн Хуэй удостоились награды «Золотой лев Святого Марка» Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф. Церемония вручения пройдёт осенью.

Смотр в Венеции станет первым крупным фестивалем, который пройдёт после снятия ограничений на массовые мероприятия, введённых в связи с пандемией коронавируса, отмечает Variety.

Я так рада этой новости и возможности получить приз! Не могу подобрать слов, чтобы выразить своё счастье. Надеюсь, ситуация в мире вскоре станет лучше и люди наконец смогут почувствовать себя такими же довольными, как и я, — прокомментировала награду Хуэй.

Суинтон, в свою очередь, отметила, что получить признание своей работы именно на этом конкурсе — невероятная честь.