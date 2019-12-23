https://static.news.ru/photo/3a13b6ac-2584-11ea-9d64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Британский режиссёр Терри Гиллиам раскритиковал фильм «Чёрная Пантера» режиссёра Райана Куглера и супергеройские фильмы в целом.

По словам Гиллиама, он сомневается в культурной ценности картины и считает её посыл бредовым, сообщает IndieWire.

Я возненавидел «Чёрную Пантеру». Фильм меня бесит. Он внедряет чернокожим ребятам идею, что надо верить во что-то подобное. Бред. Полный бред. Мне кажется люди, сделавшие фильм, никогда не были в Африке. Просто взяли как-то дизайнера, придумавшего африканские рисунки на тканях и прочее, — сказал кинематографист.

Он также заявил, что его волнует избыток супергеройских проектов в прокате. В такой ситуации в первую очередь страдают авторские фильмы, для которых почти не остаётся места.

Пользователи Сети обнаружили слова советского режиссёра Андрея Тарковского с критикой блокбастеров. Кинематографист заявил, что был бы «подавлен», если бы знал, что способен снимать такие же фильмы, как, например, Стивен Спилберг.