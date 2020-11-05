Темнокожая актриса примерит на себя роль агента 007

https://static.news.ru/photo/76a77432-1f7f-11eb-aded-fa163e074e61_660.jpg Фото: Universal

Британская актриса Лашана Линч получила главную роль в новом фильме о Джеймсе Бонде. По её словам, она ощущает себя частью чего-то революционного.

Так, по сюжету персонаж Дэниела Крейга оказывается в изгнании на Ямайке, а его звание переходит к агенту Номи.

Как утверждает Линч, её участие в новой части бондианы — это способ противостоять устоявшимся расовым и гендерным стереотипам.

Я очень благодарна, что могу бросить вызов этим условностям, — отметила Линч, слова которой приводит Harper's Bazaar.

Новая часть бондианы «Не время умирать» станет доступна к просмотру 2 апреля 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Disney планирует выпустить фильм по мотивам сказки «Золушка» под названием Sneakerella. Так, главную роль в проекте сыграет актёр-афроамериканец Чоузен Джейкобс.

Название данной картины можно перевести как «Кроссолушка». События картины развернутся в Нью-Йорке, где главный герой в исполнении Джейкобса работает продавцом обуви в магазине покойной матери.