Телекритик рассказал, чего ждать от перезапуска шоу «Наша Russia» Критик Горбунов предположил, что в телешоу «Наша Russia» добавят новых актеров

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Валерий Магдяш, Михаил Галустян и Сергей Светлаков

Первый сезон перезапуска комедийного шоу «Наша Russia» будет коротким, поскольку создателям проекта необходимо ознакомиться с тем, как зрители оценят вернувшееся на экраны телешоу, предположил в беседе с NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. По его мнению, также важную роль сыграло возвращение двух главных героев этого шоу на телеканал ТНТ.

После триумфального возвращения актера [Сергея Светлакова] на ТНТ эта идея, что неудивительно, трансформировалась в перезапуск «Нашa Russia». Михаил Галустян также вернулся на телеканал, — сказал критик.

Горбунов не исключил, что в юмористическое шоу добавят несколько новых персонажей, которых сыграют другие артисты. Он считает, что проект будет успешным, поскольку «юмористическая составляющая ТНТ всегда была на высоте».

25 февраля генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов анонсировал планы перезапустить шоу «Наша Russia». Премьера шоу состоялась в ноябре 2006 года при участии Павла Воли, Гарика Мартиросяна и Петра Буслова. Исполнителями главных ролей стали юмористы Михаил Галустян и Сергей Светлаков, закадровым «голосом» передачи — Владимир Зайцев.

Ранее музыкальный критик Илья Легостаев предположил, что лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который станет наставником в шоу «Новая Фабрика звезд», сможет научить конкурсантов продавать свою музыку и концерты. По его словам, артист знает, как сделать свои песни успешными.