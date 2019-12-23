https://static.news.ru/photo/4cd803e6-25da-11ea-b1c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Телеканал «Россия» представит новую отреставрированную версию советского двухсерийного телевизионного фильма режиссёра Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом сообщила «Газета.ru».

Новая версия традиционного новогоднего фильма будет отличаться Full HD качеством, «более яркими цветами и чёткими деталями».

Впервые зрители увидели фильм в 1976 году. Дата показа отреставрированной версии пока неизвестна.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне назвали самыми любимыми новогодними фильмами комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и Криса Коламбуса «Один дома».