Технику нацистов заметили на съёмках «Индианы Джонса 5»

https://static.news.ru/photo/a26b4fc2-c820-11eb-a349-96000091f725_660.jpg Фото: FSN-B/filmstills.net/Global Look Press

Технику нацистской Германии времён Второй мировой войны заметили на съёмках блокбастера «Индиана Джонс 5», проходящих в национальном парке Норт-Йорк-Мурс на северо-востоке Англии. На снимках, попавших в Сеть, видны не только паровозы с символикой Третьего рейха, но и мотоциклы и другие транспортные средства, передаёт Daily Mail.

По предварительным данным, авторы боевика снимали одну из экшен-сцен, где дублёр Харрисона Форда — исполнителя роли Индианы Джонса — выполнял трюки на мотоцикле с коляской. Лицо каскадёра скрывала маска, напоминающая внешность звезды. Пока непонятно, придётся ли в очередной картине про археолога-авантюриста бороться с заклятыми противниками или зрители увидят эпизоды с воспоминаниями о давно минувших годах.

В прошлый раз гитлеровцы преследовали Джонса в ленте «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989), где историк искал Грааль. Большинство поклонников сериала уверены, что это лучший фильм о приключениях Джонса-младшего. Премьера нового кинохита запланирована на 29 июня 2022 года.

Режиссёрское кресло займёт Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari», «Переступить черту»). В качестве одного из основных продюсеров выступит Стивен Спилберг, музыку для проекта напишет Джон Уильямс, работавший над каждой из предыдущих картин. Первый боевик про археолога-авантюриста «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» вышел в 1981-м. Предыдущая, четвёртая часть франшизы, «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», появилась на экранах в 2008-м. Бюджет четырёх фильмов составил около $279 млн, сборы — $1,9 млрд.

Ранее сообщалось, что голливудский актёр Крис Хемсворт опубликовал на своей Instagram-странице фото со съёмок «Тора 4» — фантастического боевика по мотивам комиксов Marvel. По его словам, работа над «чертовски сумасшедшей» картиной завершена. На чёрном-белом снимке звезда стоит рядом с режиссёром ленты — Тайкой Вайтити. Хемсворт добавил, что продолжение фильмов про Тора получилось и трогательным, и забавным. Премьера блокбастера «Тор: Любовь и гром» запланирована на 5 мая 2022 года.