В Московском театре мюзикла прошла 23-я ежегодная церемония награждения победителей телевизионной премии ТЭФИ. Изначально задумывавшаяся как отечественный аналог американской «Эмми», ТЭФИ последние годы находится в кризисном состоянии, в основном привлекая к себе внимание лишь организационными скандалами и неочевидными решениями жюри. Словно подтверждением стагнации стала традиционная красная дорожка, предваряющая церемонию вручения наград: в отличие от своих американских коллег, старающихся как можно более ярко представить себя на дорожке, отечественные звёзды ограничились скучными монотонными нарядами (в основном в чёрных и серых цветах) и не менее банальными репликами.
Регина Тодоренко
Евгений Одиноков/РИА Новости
Александр Олешко
Кирилл Каллиников/РИА Новости
Ольга Ушакова
Евгений Одиноков/РИА Новости
Николай Картозия
Кирилл Каллиников/РИА Новости
Янина Мелехова
Владимир Песня/РИА Новости
Юлия Зимина
Владимир Песня/РИА Новости
Александра Глотова
Владимир Песня/РИА Новости
Оскар Кучера
Владимир Песня/РИА Новости
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ольга Жук
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Татьяна Геворкян
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Марина Кравец
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Лера Кудрявцева
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ольга Ушакова
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Александр и Екатерина Стриженовы
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Алла Михеева
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен