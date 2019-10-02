В Московском театре мюзикла прошла 23-я ежегодная церемония награждения победителей телевизионной премии ТЭФИ. Изначально задумывавшаяся как отечественный аналог американской «Эмми», ТЭФИ последние годы находится в кризисном состоянии, в основном привлекая к себе внимание лишь организационными скандалами и неочевидными решениями жюри. Словно подтверждением стагнации стала традиционная красная дорожка, предваряющая церемонию вручения наград: в отличие от своих американских коллег, старающихся как можно более ярко представить себя на дорожке, отечественные звёзды ограничились скучными монотонными нарядами (в основном в чёрных и серых цветах) и не менее банальными репликами.

Регина Тодоренко

Евгений Одиноков/РИА Новости

Александр Олешко

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ольга Ушакова

Евгений Одиноков/РИА Новости

Николай Картозия

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Янина Мелехова

Владимир Песня/РИА Новости

Юлия Зимина

Владимир Песня/РИА Новости

Александра Глотова

Владимир Песня/РИА Новости

Оскар Кучера

Владимир Песня/РИА Новости

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ольга Жук

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Татьяна Геворкян

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Марина Кравец

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Лера Кудрявцева

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ольга Ушакова

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Александр и Екатерина Стриженовы

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Алла Михеева

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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