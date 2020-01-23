Американский режиссёр Квентин Тарантино признался, что стал частью противостояния с блокбастерами.
В разговоре с Deadline Таратино
Я очень горжусь тем, что номинирован в этом году с другими фильмами. Я думаю, подводя итоги, картины, которые не попадают в категорию блокбастеров, вышли на свой последний бой в этом году, — заявил кинематографист.
Он подчеркнул, что несмотря на популярность сиквелов и ленты «Мстители: Финал», в прошедшем году разыгралась «война за кино».
Как ранее писал NEWS.ru, Мартин Скорсезе заявил, что не считает фильмы Marvel настоящим кино и сравнил супергеройские саги с «парком развлечений». Его слова вызвали волну недовольства среди коллег и поклонников блокбастеров. Позже его поддержали коллега Фрэнсис Форд Коппола и актёр Уиллем Дефо.
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