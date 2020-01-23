https://static.news.ru/photo/3e73c480-3de9-11ea-a490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hubert Boesl/Global Look Press

Американский режиссёр Квентин Тарантино признался, что стал частью противостояния с блокбастерами.

В разговоре с Deadline Таратино отметил , что 2019 год для таких картин, как «Звёздные войны» и «Мстители», стал самым успешным в истории. Для авторского кино выживание в условиях доминирования в кинотеатрах фильмов, выпущенных конгломератами, оказалось настоящим испытанием.

Я очень горжусь тем, что номинирован в этом году с другими фильмами. Я думаю, подводя итоги, картины, которые не попадают в категорию блокбастеров, вышли на свой последний бой в этом году, — заявил кинематографист.

Он подчеркнул, что несмотря на популярность сиквелов и ленты «Мстители: Финал», в прошедшем году разыгралась «война за кино».

Как ранее писал NEWS.ru, Мартин Скорсезе заявил, что не считает фильмы Marvel настоящим кино и сравнил супергеройские саги с «парком развлечений». Его слова вызвали волну недовольства среди коллег и поклонников блокбастеров. Позже его поддержали коллега Фрэнсис Форд Коппола и актёр Уиллем Дефо.