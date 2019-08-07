https://static.news.ru/photo/7a55c2ca-b903-11e9-803d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Режиссёр Квентин Тарантино заявил, что его следующее творение может стать последним в его карьере.

По его словам, у него уже есть идея для десятой картины. Об этом он рассказал на пресс-конференции перед российской премьерой своего девятого фильма «Однажды в Голливуде».

О своей новой картине Тарантино сказал, что вложил в неё все свои идеи. Он сравнил свои предыдущие работы с «вагончиками в паровозе». Следующая лента «закроет эту историю».

Этот фильм станет апологетом всех моих фильмов, — заявил режиссёр.

Ранее News.ru писал о том, что министр культуры России Владимир Мединский подарил Тарантино копию первого издания книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», выпущенного в 1913 году.