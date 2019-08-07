https://static.news.ru/photo/4e4bc39e-b8f6-11e9-a75e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский и Квентин Тарантино Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Министр культуры России Владимир Мединский подарил копию первого издания книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», выпущенного в 1913 году, режиссёру Квентину Тарантино.

Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ. Тарантино приехал в Москву на премьеру своего фильма «Однажды в Голливуде». Вечером 6 августа он встретился с российским политиком. Министр показал американскому режиссёру Кремль.

Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сам Тарантино на пресс-конференции в столице рассказал, что в детстве много раз смотрел советский фильм «Человек-амфибия». Эта кинолента была снята в 1961 году по одноимённому роману Александра Беляева.

Я обожал его, я не знал, что он русский, — поделился Тарантино.

Ранее News.ru писал о том, что Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт могут претендовать на премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за участие в проекте Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».