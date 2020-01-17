https://static.news.ru/photo/2cef6b46-392b-11ea-8ca4-fa163e074e61_660.jpg Квентин Тарантино Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Американский режиссёр Квентин Тарантино планирует снять мини-сериал на основе вымышленного телешоу из его фильма «Однажды... в Голливуде».

Проект будет состоять из пяти эпизодов, каждый из которых будет создан самим Тарантино, о чём он рассказал в беседе с Deadline.

Действие сериала будет происходить на Диком Западе. Главным героем станет охотник за преступниками Джейк Кахилл, роль которого исполнил Рик Далтон, сыгранный Леонардо Ди Каприо.

На написание и съёмки шоу у кинематографиста уйдёт примерно полтора года. Сыграет ли Ди Каприо Кахилла, пока неизвестно.

Как писал NEWS.ru, Тарантино раскрыл, кто из современных актёров ему нравится больше всех. Во время интервью он заявил, что является большим поклонником американца Криса Пайна.