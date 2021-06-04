«Такого урожайного года не было давно»: глава Роскино об успехах отрасли

https://static.news.ru/photo/8e765a4e-c513-11eb-a525-96000091f725_660.jpg Евгения Маркова (в центре) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский кинематограф, включая сериалы и анимационные проекты, пользуются успехом за границей. Подтверждение тому — шесть отечественных лент, которые представят на Каннском фестивале в 2021-м, рассказала глава Роскино Евгения Маркова. По её словам, «такого урожайного года не было давно», передаёт РИА Новости.

За счёт пандемии [COVID-19], как это ни грустно звучит, российское кино вырвалось в лидеры. Последние пару лет спрос на российский контент рос на 20-30% в год, на самом деле, российское кино является лидером экспорта отечественных креативных индустрий. Это очень приятно, — отметила руководитель ведомства на ПМЭФ-2021.

Она добавила, что отрасль «вошла в топ-10 с точки зрения сериальных продаж, в топ-10 на международном прокате, отечественное кино было на девятом месте». Петербургский международный экономический форум в 2021-м проходит 2-5 июня в очном режиме.

Накануне российский актёр Данила Козловский заявил в Instagram, что драма «Чернобыль» о катастрофе на ЧАЭС в 1986 году пользуется феноменальным спросом за рубежом. Артист сыграл в проекте главную роль, а также выступил режиссёром ленты. По его словам, фильм окупился ещё до проката на родине и стал одним из самых продаваемых за границей в истории РФ.

Ранее сообщалось, что ремейки самой кассовой кинокартины в России — комедии «Холоп» — снимут в семи странах мира, передают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Централ партнершип» Вадима Верещагина. Предприятие стало прокатчиком проекта в РФ, а также занимается его продвижением на зарубежный рынок. «Холоп» стал первой лентой, проданной компанией под формат полного метра.