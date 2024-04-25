«Такое нужно снимать»: Губерниев высказался о фильме про Костомарова Губерниев: кино о Костомарове вдохновит многих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров — мужественный человек, о его судьбе должны снимать фильмы, рассказал NEWS.ru спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев. Так он прокомментировал новость о том, что режиссер Сарик Андреасян снимет картину о спортсмене. Многих людей может вдохновить этот фильм о жизни Костомарова, добавил ведущий.

Если получится хорошее кино, то я посмотрю. То, что случилось с Костомаровым, ни один сценарист не напишет. Рома — мужественный человек, про него еще будут снимать фильмы. Многих эта картина может вдохновить. Пожелаем удачи режиссеру и посмотрим, кто сыграет Романа. Я считаю, такое кино нужно снимать. Будем смотреть, что там нам наснимает Андреасян, — рассказал Губерниев.

Ранее кинокритик Александр Шпагин сообщил, что у режиссера Сарика Андреасяна может получиться хороший фильм о фигуристе Романе Костомарове. По его словам, постановщик является профессионалом своего дела. Также кинокритик похвалил фильм Андреасяна «Землетрясение». Кроме того, одной из хороших работ он назвал картину «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, который, несмотря на «странную игру», вписался в киноленту.

25 апреля Андреасян сообщил в своем Telegram-канале, что снимет художественный фильм о фигуристе, его творческом пути и преодолении трудностей. Он выразил уверенность, что кино получится «чемпионским» при непосредственном участии Романа и его близких.