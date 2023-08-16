«Так без кино останемся»: депутат о штрафе за показ фильма с ЛГБТ-сценами Евгений Попов выразил сожаление из-за штрафа «ВымпелКому» за отсутствие плашки

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Евгений Попов

Зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи с сожалением оценил решение Савеловского суда Москвы оштрафовать «ВымпелКом» за показ фильма с ЛГБТ-сценами без необходимой возрастной маркировки. Свое мнение со «скобочкой» — грустным смайликом ведущий программы «60 минут» высказал в Telegram-канале после сообщений о том, что компании придется выплатить еще один миллион рублей.

Мы так без кино останемся, — написал Попов.

Реакцию депутата вызвало сообщение РИА Новости об очередном штрафе компании «Вымпел-Коммуникации» за распространение без маркировки «18+» фильма «Маленькая Италия», включающего в себя ЛГБТ-сцены. Савеловский суд Москвы в среду, 16 августа, обязал выплатить за это штраф в один миллион рублей.

Представитель компании на суде отказался признавать вину, объяснив это отсутствием умысла в распространении информации, связанной с ЛГБТ. По его словам, сам ресурс «Билайн ТВ» доступен по подписке и абонент знает, что выбирает и что смотрит.

Владельца торговой марки «Билайн» уже штрафовали за аналогичное правонарушение. Также один миллион рублей компания должна выплатить за распространение без соответствующей возрастной маркировки фильмов «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник».