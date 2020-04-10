Тайка Вайтити поделился подробностями фильма «Тор: Любовь и гром»

Новозеландский актёр и режиссёр Тайка Вайтити рассказал о некоторых подробностях фильма «Тор: Любовь и гром». Его премьера, ранее намеченная на ноябрь 2021 года, теперь состоится только в феврале 2022 года из-за пандемии коронавируса.
Находящийся в изоляции Вайтити при участии актрисы Тесса Томпсон, сыгравшей Валькирию в серии фильмов Marvel, и Марка Руффало, исполнившего роль Халка, устроил «карантинную» вечеринку, посвящённую просмотру картины «Тор: Рагнарёк». После этого режиссёр пообщался с подписчиками и ответил на их вопросы в прямом эфире Instagram.
В будущей картине, по словам кинематографиста, персонажу по имени Корг, с которым дружит Тор, будет уделено больше времени. Кроме того, зрителям не стоит ждать «толстого» бога грома, каким он был в фильме «Мстители: Финал».
Вопрос о том, появится ли в ленте Локи, режиссёр не стал комментировать.
Как писал NEWS.ru, Тайка Вайтити пригласил Дженнифер Кэйтин Робинсон написать совместно сценарий для новой части фильма «Тор». Она будет занята проработкой «женской» стороны сценария.
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