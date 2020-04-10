Тайка Вайтити поделился подробностями фильма «Тор: Любовь и гром»

https://static.news.ru/photo/1cb651ac-7b3b-11ea-afb6-fa163e074e61_660.jpg Тайка Вайтити Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новозеландский актёр и режиссёр Тайка Вайтити рассказал о некоторых подробностях фильма «Тор: Любовь и гром». Его премьера, ранее намеченная на ноябрь 2021 года, теперь состоится только в феврале 2022 года из-за пандемии коронавируса.

Находящийся в изоляции Вайтити при участии актрисы Тесса Томпсон, сыгравшей Валькирию в серии фильмов Marvel, и Марка Руффало, исполнившего роль Халка, устроил «карантинную» вечеринку, посвящённую просмотру картины «Тор: Рагнарёк». После этого режиссёр пообщался с подписчиками и ответил на их вопросы в прямом эфире Instagram.

В будущей картине, по словам кинематографиста, персонажу по имени Корг, с которым дружит Тор, будет уделено больше времени. Кроме того, зрителям не стоит ждать «толстого» бога грома, каким он был в фильме «Мстители: Финал».

Вопрос о том, появится ли в ленте Локи, режиссёр не стал комментировать.

Как писал NEWS.ru, Тайка Вайтити пригласил Дженнифер Кэйтин Робинсон написать совместно сценарий для новой части фильма «Тор». Она будет занята проработкой «женской» стороны сценария.