Съёмки второго сезона «Ведьмака» поставили на паузу из-за вспышки COVID-19

https://static.news.ru/photo/7ab7ecd6-21ba-11eb-a572-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

У четырёх членов съёмочной группы, работающей над вторым сезоном сериала «Ведьмак», выявили коронавирус. Съёмки из-за вспышки заболевания были приостановлены.

Руководство стримингового сервиса Netflix приняло решение проверить на COVID-19 всех, кто работает над сериалом, передаёт Variety. Заболевших отправили на карантин. О тяжести течения болезни у них не сообщается.

Съёмки второго сезона проходят в студии Arborfield, расположенной к западу от Лондона.

Сериал «Ведьмак» базируется на серии романов польского автора Анджея Сапковского. Первый сезон представили на Netflix в декабре 2019 года. Съёмки второго сезона начались в феврале 2020 года, в марте их остановили из-за пандемии. В августе работа над сериалом продолжилась.

Как сообщал NEWS.ru, Netflix может снять спин-офф «Ведьмака». Предполагается, что проект будет посвящён волшебникам.