Съёмки второго сезона «Ведьмака» поставили на паузу из-за вспышки COVID-19

У четырёх членов съёмочной группы, работающей над вторым сезоном сериала «Ведьмак», выявили коронавирус. Съёмки из-за вспышки заболевания были приостановлены.
Руководство стримингового сервиса Netflix приняло решение проверить на COVID-19 всех, кто работает над сериалом,
Съёмки второго сезона проходят в студии Arborfield, расположенной к западу от Лондона.
Сериал «Ведьмак» базируется на серии романов польского автора Анджея Сапковского. Первый сезон представили на Netflix в декабре 2019 года. Съёмки второго сезона начались в феврале 2020 года, в марте их остановили из-за пандемии. В августе работа над сериалом продолжилась.
Как сообщал NEWS.ru, Netflix может снять спин-офф «Ведьмака». Предполагается, что проект будет посвящён волшебникам.