Съёмки второго сезона сериала «Спросите медсестру» начались под Петербургом

Фото: kinopoisk

Кадр из сериала «Спросите медсестру»

Съёмки второго сезона сериала «Спросите медсестру» стартовали под Петербургом, сообщает пресс-служба Первого канала. Первый сезон картины о трудностях работы в отделении реанимации зрители телеканала смогут увидеть с 11 июля. Режиссер-постановщик проекта — Ольга Кандидатова, авторы сценария — Анна Аносова и Лариса Леоненко.

Фото: Пресс-служба Первого канала Съёмочная группа и актеры

В съемках приняли участие актеры: Елена Панова, Павел Харланчук, Валерий Кухарешин, Елена Руфанова, Ульяна Плащевская и другие.

Медицинская тема сегодня крайне актуальна. Мы далеко не всегда представляем реальную вовлечённость в свою работу врачей и то, в каких порой экстремальных обстоятельствах им нужно принимать единственно верное решение для спасения чьей-то жизни. А в нашей истории этот момент на высоком градусе. Многие события происходят непосредственно в реанимации больницы. Кроме того, это и показ личной жизни врачей, на которую им порой элементарно не хватает времени, — отметила Панова.

В свою очередь актриса Елена Руфанова рассказала, что сама стала бы врачом, если бы судьба не связала её с кино. В настоящее время на ее счету участие уже в нескольких проектах, связанных с медициной.

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