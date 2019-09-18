Сериал «Властелин колец» будет сниматься в Новой Зеландии. Он станет одним из самых крупных кинопроектов страны за всю историю.
В настоящее время известно, что стоимость сериала превысит $950 миллионов.
По словам министра экономического развития страны Фила Туайфорда, съёмки «Властелина колец» станут новым импульсом для развития киноиндустрии Новой Зеландии.
Подобное производство создаст новые рабочие места и привлечёт значительные инвестиции в отрасль, — приводит
ТАССслова министра.
Уточняется, что сюжет сериала «Властелин колец» никак не будет связан с теми событиями, о которых ведётся повествование в книгах Толкиена.
Основные линии, набор персонажей и прочее на данный момент держатся в секрете.
Ранее News.ru сообщил, что приложение для знакомств Tinder завершило съёмки своего первого телевизионного сериала. Владелец сервиса Match Group Inc хочет углубиться в создание оригинального контента.