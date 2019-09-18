https://static.news.ru/photo/558b005a-d9fa-11e9-9830-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма-трилогии «Властелин колец»/New Line Cinema

Сериал «Властелин колец» будет сниматься в Новой Зеландии. Он станет одним из самых крупных кинопроектов страны за всю историю.

В настоящее время известно, что стоимость сериала превысит $950 миллионов.

По словам министра экономического развития страны Фила Туайфорда, съёмки «Властелина колец» станут новым импульсом для развития киноиндустрии Новой Зеландии.

Подобное производство создаст новые рабочие места и привлечёт значительные инвестиции в отрасль, — приводит ТАСС слова министра.

Уточняется, что сюжет сериала «Властелин колец» никак не будет связан с теми событиями, о которых ведётся повествование в книгах Толкиена.

Основные линии, набор персонажей и прочее на данный момент держатся в секрете.

Ранее News.ru сообщил, что приложение для знакомств Tinder завершило съёмки своего первого телевизионного сериала. Владелец сервиса Match Group Inc хочет углубиться в создание оригинального контента.