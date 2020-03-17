https://static.news.ru/photo/80a0ca62-6853-11ea-8dab-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Global Look Press

Американский кинопродюсер Джон Ландау сообщил, что съёмки сиквелов фильма «Аватар» режиссёра Джеймса Кэмерона, которые проходят в Новой Зеландии. Решение было принято в связи с распространением коронавируса.

Ландау подчеркнул в беседе с New Zealand Herald, что кинокомпания поддерживает идею остановить распространение инфекции и хочет позаботиться об актёрах и съёмочной группе.

Мы стараемся следить за происходящим и думаем, как поступить в лучших интересах нашей команды, — сказал он.

Производство всех четырёх сиквелов картины проходит одновременно. «Аватар 2» ожидается в кинотеатрах 17 декабря 2021 года. Введение ограничений в связи с пандемией COVID-19 скорее всего не повлияет на выбранную дату релиза. Как отмечает The Hollywood Reporter, ситуация также не скажется на работе компании Weta Digitals, которая занимается спецэффектами сиквелов и продолжает работу над проектом в штатном режиме.

Как писал NEWS.ru, Джеймс Кэмерон представил первые передающие идею второй части фантастической истории «Аватар» арты. В описании к изображениям сказано, что в новой части научно-фантастического фильма герои окажутся не только в локациях планеты Пандора, но и исследуют новые части света.