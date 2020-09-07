Съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» возобновились

https://static.news.ru/photo/d948dfa8-f0e6-11ea-a0ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paramount Pictures and Skydance

Съёмки седьмой части экшен-фильма «Миссия невыполнима» возобновились в Норвегии. В начале года работу пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

О начале съёмочного процесса рассказал режиссёр Кристофер Маккуорри в Instagram. Он опубликовал фотографию с площадки.

«МН7», день первый, — написал Маккуорри.

Работа над проектом началась ещё летом, однако команде пришлось сделать перерыв после инцидента с каскадёром на мотоцикле. Исполнитель трюков должен был приземлиться на подушки с картонной набивкой, а транспорт — отлететь на голую землю поодаль. Но после прыжка мотоцикл разбился рядом с покрытием и загорелся, что привело к пожару.

Съёмки ленты «Миссия невыполнима 7» были приостановлены в феврале. В марте исполнителя главной роли Тома Круза заметили на съёмках фильма неподалёку от деревни Дансфолд в графстве Суррей в Великобритании, куда из Италии перенесли работу над проектом.