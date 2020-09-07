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Съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» возобновились

11:31, 07 сентября 2020 101
Фото: Paramount Pictures and Skydance

Съёмки седьмой части экшен-фильма «Миссия невыполнима» возобновились в Норвегии. В начале года работу пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

О начале съёмочного процесса рассказал режиссёр Кристофер Маккуорри в Instagram. Он опубликовал фотографию с площадки.

«МН7», день первый, — написал Маккуорри.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

Action... #MI7 Day 1

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Christopher McQuarrie (@christophermcquarrie)

Работа над проектом началась ещё летом, однако команде пришлось сделать перерыв после инцидента с каскадёром на мотоцикле. Исполнитель трюков должен был приземлиться на подушки с картонной набивкой, а транспорт — отлететь на голую землю поодаль. Но после прыжка мотоцикл разбился рядом с покрытием и загорелся, что привело к пожару.

Съёмки ленты «Миссия невыполнима 7» были приостановлены в феврале. В марте исполнителя главной роли Тома Круза заметили на съёмках фильма неподалёку от деревни Дансфолд в графстве Суррей в Великобритании, куда из Италии перенесли работу над проектом.

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