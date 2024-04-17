Сын звезды «Кинг Конга» появился на публике в юбке Актриса Наоми Уоттс появилась на публике с сыном от Шрайбера

Фото: IMAGO/RW/Global Look Press

Наоми Уоттс

Звезда фильма «Кинг Конг» Наоми Уоттс появилась на показе Dior вместе с 15-летним сыном Сэмюэлом Кайем. Актриса рассказала об этом на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), опубликовав кадры с мероприятия. Наследник знаменитости выбрал для выхода образ с юбкой.

Dior... Какое шоу, — отметила артистка.

Известно, что сын Уоттс от актера Лива Шрайбера уже на протяжении нескольких лет отращивает волосы, носит платья, юбки и другие предметы женского гардероба (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Артистка периодически публикует в соцсетях снимки подростка, несмотря на негативные комментарии и осуждения. Она говорила в личном блоге, что поддерживает эксперименты наследника и не собирается ограничивать его свободу.

Голливудская актриса Шарлиз Терон недавно посетила показ новой женской коллекции бренда Dior вместе с семилетней приемной дочерью Августой. 48-летняя звезда редко выходит в свет вместе с наследницей. Для мероприятия она выбрала юбку цвета хаки, черный лонгслив и темные кожаные сапоги, наряд подчеркнул стройную фигуру Терон.

Ранее российская актриса Глафира Тарханова, которая готовится стать мамой в пятый раз, появилась на красной дорожке премьерного показа сериала «Обоюдное согласие» с округлившимся животиком. Для светского выхода она выбрала яркое-синее платье в пайетках. Скрыть интересное положение от фанатов и представителей СМИ ей не удалось, даже несмотря на его свободный крой.