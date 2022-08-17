Статьи ❘ Кино

Сын Табакова попал в русскую «Матрицу»: зачем смотреть фильм «Ночной режим»

18 августа в прокат выходит новый российский триллер с Павлом Табаковым и Андреем Мерзликиным

В летнем кинотеатре Summer Cinema by KION прошла премьера российского мистического триллера «Ночной режим» с Павлом Табаковым и Андреем Мерзликиным в главных ролях. Это новая картина режиссера Андрея Либенсона («Чужой район 3», «Тот, кто гасит свет»), а также первый совместный проект стриминговой платформы KION и сети кинотеатров «Каро». Обозреватель NEWS.ru посмотрел триллер и узнал, готовы ли российские фильмы заменить голливудские и почему «Ночной режим» не так прост, каким кажется на первый взгляд.

С 18 августа «Ночной режим» начнут показывать в кинотеатрах, а затем триллер уже в расширенной версии (несколько серий) выйдет на онлайн-платформе KION. По словам генерального директора МТС Медиа/KION Игоря Мишина, компания планирует представить еще пять проектов подобного формата в разных жанрах. Но каждый из них готов соперничать с голливудскими блокбастерами, большинство из которых исчезли из поля видимости россиян.

Премьера «Ночного режима» собрала артистов, блогеров и тиктокеров: посмотреть фильм пришли актриса Агата Муциниеце, певица Виктория Дайнеко и другие. Триллер представил лично Павел Табаков, сыгравший в нем главную роль. Сына поддерживала вдова Олега Табакова Марина Зудина.

Создатели картины обещают зрителям напряженный сюжет с элементами мистики и фантастики, который раздвигает границы реального. Однако первый час придется разбираться в разрозненных эпизодах жизни главного героя фотографа Романа и в его не вполне нормальном подсознании, которое и должно в конечном итоге пролить свет на истину.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Павел Табаков на премьере фильма режиссера Андрея Либенсона «Ночной режим»

Завязка строится вокруг мистического массового убийства в дачном домике накануне свадьбы Романа (Павел Табаков) и его невесты (Екатерина Шумакова). Пара готовится к торжеству, а на следующее утро Роман просыпается в крови по соседству с тремя изуродованными трупами друзей и какой-то «случайной телки». Ближайшее будущее парня определяет закон: арест, суд и тюремное заключение на четверть века. Только в эту внезапную жизненную парадигму то и дело пытается вклиниться некий Учитель (Андрей Мерзликин), который настаивает на своей помощи в установлении невиновности парня.

По словам Табакова, съемки картины проходили на заброшенных заводах Минска в холодное и ветреное время года, но это только способствовало правильной атмосфере фильма.

Надеюсь, фильм будет интересен зрителю. На мой взгляд, каждый человек трактует увиденное, прочитанное и услышанное для себя по-разному. Отклики и мысли будут у всех зрителей свои, главное, чтобы они были, ведь тогда это значит, что мы не зря старались, — говорит Павел Табаков.

Изначально фильм кажется наспех сшитым лоскутным одеялом. Кадры убийства, зеки в тюрьме, навязчивый Учитель со своими сновидениями и проходами в другие миры через нарисованные окурком пентаграммы на железной двери. Фильм уверенно балансирует между отечественной попыткой создать вторую «Матрицу» Вачовски в тюремной атмосфере и философско-мистическими идеями Карлоса Кастанеды. Ничего непонятно, но визуально интригует.

Режиссер выбрал рваную манеру повествования. Из-за этого зритель путается в том, правда перед ним или вымысел. Осложняет ситуацию невнятная речь большинства артистов и абсолютно безразличное отношение друг к другу в кадре. Такой кинематографический винегрет придется не каждому по зубам.

Постепенно хаотичные мистические путешествия Ромы и Учителя по недрам подсознания фотографа выстраиваются в понятный, сложный сюжет в духе киберпанкового фэнтези, но с сохранением философии Кастанеды. Учитель раскрывает вполне земные цели своего навязчивого желания помочь мальчику избавиться от срока и найти выход из собственного ада, в который он попал после убийства виновников гибели его жены.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Агата Муцениеце и Роман Маякин на премьере фильма режиссера Андрея Либенсона «Ночной режим»

Я играю своего рода мудрого мистификатора. Он пережил немало потрясений в своей жизни, но тяготы закалили его, сделали сильнее и сдержаннее. Техника осознанных сновидений для него — это не только возможность отчасти контролировать свою жизнь, но и способность исправлять ошибки, допущенные в прошлом, — объясняет Андрей Мерзликин.

Учитель представляет мир как многоуровневый ад, подобно системе Данте. Он путешествует по сновидениям и подсознанию, встречается с древними монахами и иссохшими мумиями с циферблатами вместо глаз, чтобы найти непорочную душу. Ею и оказывается умышленно обвиненный в жестоком убийстве юноша с сиротским прошлым.

Герои не просто стараются раскрыть преступление (кто убийца, понятно еще до финала), они позволяют зрителям прощупать грани собственного подсознания. При детальном рассмотрении второстепенные персонажи и образы «Ночного режима» выглядят гораздо интереснее основного сюжета. Например, отрезанный язык стукача, подобно гоголевскому «Носу», живет отдельной жизнью.

Сценаристы Сергей Новиков и Андрей Бузин создали многоуровневый мир, в котором отражаются не только мистика, но и социальные метафоры. Однако чтобы это понять, придется себя пересилить в первую половину фильма.