Сын Харатьяна поступил во ВГИК на режиссерский факультет

Фото: Bridge of Arts Press Office/Global Look Press

Дмитрий Харатьян

Сын Дмитрия Харатьяна Иван поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Он долгое время жил за границей, родители отправили его учиться в школу на Мальте, сообщает KP.RU.

Своего 24-летнего сына Харатья вывел в свет накануне, они оба посетили премьеру «Звезды мне укажут путь» в столичном кинотеатре «Иллюзион». Иван фактически полностью унаследовал внешность своего знаменитого отца. Кроме режиссуры молодой человек серьезно увлечен музыкой — он играет в группе «Aivazovsky», которая перепевает в клубах мировые хиты.

Как рассказал Дмитрий Харатьян, Ивана в свое время отправили за границу, потому что у него не заладились отношения со сверстниками в столице.

В Москве у Вани не очень ладилось. Не сложились как-то там отношения. Кризис был где-то в классе седьмом. И мы решили сменить школу, обстановку, — пояснил актер.

Школа, в которой учился сын Харатьяна, по словам его отца, была во многом похож на российские. Обучение в ней велось по российской программе, но с полным погружением в английский язык. Выпускникам выдается аттестат, дающий возможность поступить в европейские вузы. Однако Иван не захотел оставаться за границей и вернулся в Россию.

Мама Ивана Марина Майко является победительницей конкурса «Мисс Тирасполь» 1998 года. Она тоже стала актрисой, в ее фильмографии насчитывается более 20 работ.

Ранее сообщалось, что в марте Дмитрий Харатьян попал в список Минкульта Украины, который предлагал ввести санкции против 47 российских артистов. Вместе с ним в список попали Яна Поплавская, Никита Михалков, Дмитрий Певцов, Владимир Машков и другие.