Сын Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя подтвердил информацию о том, что он направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором призвал не выпускать фильм о его звёздном родителе.

В документе говорится, что родственники музыканта были недовольны сценарием фильма. Они просили создателей внести некоторые изменения, однако они не получили ответа.

Неоднократные попытки представителей наследников и иных правообладателей урегулировать с производителями фильма имеющиеся вопросы путём переговоров не привели к положительному результату, — говорится в письме.

Александр Цой подчеркнул, что копии этого письма направлены председателю правительства Михаилу Мишустину и министру культуры Владимиру Мединскому.

Игровой фильм рассказывает больше о том, что произошло после гибели Цоя. Главным героем ленты стал водитель «Икаруса», который участвовал в смертельной для музыканта аварии. Сюжет основан на вымышленных событиях.

Ранее отец Цоя Роберт Максимович прокомментировал информацию о письме с просьбой запретить выпускать в прокат фильм Алексея Учителя, рассказывающий об артисте. Он отметил, что не смотрел картину.

Как писал NEWS.ru, режиссёр Алексей Учитель ответил на обвинения со стороны родственников музыканта Виктор Цоя относительно фильма про легендарного лидера группы «Кино». Кинематографист заявил, что все разговоры про оскорбление памяти рокера, его таланта и наследия — это просто «чушь собачья».