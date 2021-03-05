Сыгравшая Каренину британская артистка скончалась от опухоли мозга

https://static.news.ru/photo/8c60f350-7dc3-11eb-9155-96000091f725_660.jpg Никола Паже Фото: imdb.com

Актриса театра и кино Никола Паже скончалась. К её смерти привели осложнения, связанные с опухолью мозга. Артистке было 75 лет. Об этом СМИ сообщили в пятницу, 5 марта.

Паже родилась в 1945 году в Каире в семье владельца нефтяной компании. Будучи 17-летней девушкой, она поступила в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. Затем актриса стала сниматься в кино и сериалах.

Одной из самых известных её ролей стала Анна Каренина в телепостановке. Также Паже сыграла во множестве картин и сериалов, в числе которых «Тысяча дней Анны», «Ужасно большое приключение», «Опасный человек», «Вверх и вниз по лестнице», «Женский характер» и не только.

Свои последние годы кинозвезда жила в Лондоне с кошками. Она занималась садоводством. Известно, что Паже страдала не только от опухоли мозга, но и от биполярного расстройства, пишет The Guardian.

Как ранее передавал NEWS.ru, на 82-м году жизни скончалась советская актриса и режиссёр Алла Ягизарова.