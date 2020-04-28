Священник запретил актрисе Наталье Гвоздиковой посещать храм

https://static.news.ru/photo/df5972f0-8939-11ea-88bd-fa163e074e61_660.jpg Наталья Гвоздикова Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Актриса Наталья Гвоздикова рассказала, что её личный духовник, священник отец Георгий из храма Архистратига Михаила в Тропарёво запретил ей посещать храм во время пандемии.

По словам звезды фильма «Большая перемена», в последнее время она часто обсуждает со своим наставником тему коронавируса. Она спросила его, можно ли ей посещать храм, и получила отрицательный ответ.

Отец Георгий мне говорит: «Поставь икону, включи телевизор и смотри службу. Ты же не всегда на неё приходишь!» — поделилась Гвоздикова.

Она также рассказала, что перед Пасхой духовник категорически запретил ей посещать храм и объяснил, как освящать куличи в домашних условиях, передаёт Teleprogramma.

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда сообщил, что службы в храмах Москвы и Подмосковья будут совершаться без прихожан с 29 апреля и до особого распоряжения. Ранее запрет на посещение храмов для прихожан был установлен до 28 апреля.