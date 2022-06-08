Свой человек: названо имя нового директора американской киноакадемии Новым гендиректором Киноакадемии США стал директор её музея Билл Крамер

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Генеральным директором Киноакадемии США стал Билл Крамер. Об этом говорится в сообщении организации. Ранее Крамер занимал должность директора музея киноакадемии. На нынешнем посту он сменит Дон Хадсон, возглавлявшую организацию с 2011 года и объявившую об уходе в октябре 2021 года.

Под руководством Крамера в музее были успешно представлены пять выставочных этажей мирового класса, посвящённых искусству кино, он успешно обеспечивал взаимодействие музея и киноакадемиков для создания его коллекции, — говорится в сообщении пресс-службы.

Президент киноакадемии Дэвид Рубин отметил, что видение будущего организации у Крамера «сильно и полно вдохновения».

Мы верим, что Билл сможет собрать вместе все сферы киносообщества, и мы рады его приходу в этой роли для повышения уровня организации и объединения наших членов по всему миру, — заявил Рубин.

Дон Хадсон, комментируя назначение преемника, сказала, что киноакадемию она оставляет «в хороших руках».

Ранее председатель Союза кинематографистов России режиссер Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию и учредить её премию, которая будет аналогична американскому «Оскару». По его словам, это необходимо для сохранения культурных и нравственных ценностей, подвергающихся мощным атакам Запада.