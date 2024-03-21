Светлаков перестал прятать жену: фото с премьеры «Обоюдного согласия — 2»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина с сыном

В кинотеатре «Каро Октябрь» прошла премьера сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие — 2». Проект представили режиссер и актеры Глафира Тарханова, Елена Ханга и Диана Арбенина. Светское мероприятие посетили Сергей Светлаков, Светлана Бондарчук, Дарья Мороз, Наталья Бардо, Анатолий Руденко, Эвелина Бледанс и другие звезды.

Многие гости, пришедшие на премьеру, отмечали, что выход второй части «Обоюдного согласия» Гай Германики — событие долгожданное, ведь первый сезон стал безусловным хитом. Вторая часть сериала никак не связана по сюжету с предыдущей и посвящена теме домашнего насилия.

Главную роль в сериале исполнила Глафира Тарханова. Она пришла в синем свободном блестящем платье и сказала, что ей очень понравилось работать с Германикой, а тема, которую поднимает сериал, — «страшная, но очень важная».

Внимание собравшихся было приковано к Диане Арбениной, которая пришла с сыном. Она отметила, что не сразу приняла приглашение сыграть одну из ведущих ролей в сериале. Певица пребывала в прекрасном настроении и бегала по красной дорожке.

На премьеру пришла телеведущая Алла Михеева, сыгравшая роль девушки, столкнувшейся с насилием, в первом сезоне. Появившись на красной дорожке, она представила свою сестру Анну и сказала, что родственница сыграла одну из ролей во втором сезоне.

Режиссер Валерия Гай Германика появилась на красной дорожке в черном эффектном кожаном костюме. Она пришла с дочерью Октавией, которая сыграла в «Обоюдном согласии — 2» эпизодическую роль трудного подростка. Она объяснила, почему в этом сезоне у нее снимались непрофессиональные актеры.

«У меня были очень сжатые сроки для подготовки, не было времени на кастинг, не было времени на профессиональных актеров, потому что они требуют внимания и участия», — объяснила Германика.

Актриса Дарья Мороз отметила, что смотрела первый сезон сериала, он ей очень понравился и она с нетерпением ждет выхода второго.

Накануне премьеры стало известно о дебоше в новосибирском баре, который устроил актер Никита Кологривый, поэтому представители прессы интересовались у звезд, как они относятся к произошедшему. Актриса Наталья Бардо впервые услышала об этом и, кажется, была немного ошарашена. «Я с ним снимаюсь частенько <...>. Надо переварить эту информацию», — сказала Бардо.

Актриса и телеведущая Ирина Безрукова заявила, что Никите Кологривому стоило бы выйти из роли реального пацана и в жизни вести себя скромнее.

Впервые за долгое время на публике появился юморист Сергей Светлаков. Он пришел на премьеру с женой Антониной Чеботаревой. Также впервые после новостей о задержании с наркотиками в январе актер Анатолий Руденко вышел в свет. Он появился на красной дорожке с супругой.

Кадры с красной дорожки премьеры смотрите в галерее NEWS.ru.