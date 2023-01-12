Sun: финал «Острых козырьков» под вопросом из-за обвинений в адрес звезды Sun: финал «Острых козырьков» оказался под вопросом из-за обвинений в адрес актера Пола Андерсона

Фото: kinopoisk.ru

Пол Андерсон в сериале «Острые козырьки»

Звезда сериала «Острые козырьки» Пол Андерсон столкнулся с обвинениями в некорректном поведении на съемочной площадке, что может поставить под вопрос его участие в полнометражном финале саги в роли Артура Шелби, пишет The Sun. Сообщается, что поводом для внутреннего расследования стала жалоба одного из коллег актера, суть претензий неизвестна.

У Пола была проблема, которую нужно было решить вне съемочной площадки уже после того, как было сделано заявление. Он полностью отрицает все обвинения, — подчеркнул источник.

Он добавил, что съемки фильма еще не начались и в случае каких-либо проблем возможно будет переписать сценарий так, чтобы оправдать отсутствие в сюжете Артура Шелби. Как сообщает издание, предполагалось, что герой Андерсона сыграет главную роль в новом фильме, задуманном как кульминация саги. Создатель и сценарист сериала Стивен Найт заявил, что действие фильма будет происходить во время Второй мировой войны. Комментируя возможное участие Андерсона, источник добавил, что на данном этапе «слишком рано говорить, кто будет в фильме».

Ранее сообщалось, что шестой сезон криминальной драмы станет последним, но Стивен Найт пообещал, что история семьи Шелби «продолжится в другой форме». Фанаты сразу предположили, что речь идет о фильме или спин-оффе по мотивам оригинальной истории.

Сериал, который впервые вышел в эфир на BBC Two в 2013 году и стал одним из крупнейших хитов компании за рубежом, рассказывает о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-х годах. Главные роли в сериале сыграли Киллиан Мёрфи, Аннабель Уоллис, Хелен Маккрори, Джо Коул, Пол Андерсон, также в нём снимались Том Харди, Эдриен Броуди и Аня Тейлор-Джой.