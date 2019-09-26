https://static.news.ru/photo/75520c98-e040-11e9-adb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Тайна печати дракона»/China Film Group

Арбитражный суд Москвы не стал рассматривать иск «Русской Фильм Группы» (РФГ), которая занималась съёмками фильма «Вий». Его подал конкурсный управляющий кинокомпании Кирилл Бодров с намерением взыскать с Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана около 217 млн рублей.

Согласно информации суда, соответствующее решение было принято в связи с процессуальными нарушениями.

Ранее News.ru писал, что арбитражный суд отказал Бодрову в просьбе разыскать адрес Шварценеггера в Сан-Франциско.

Конкурсный управляющий «Русской Фильм Группы» обратился с иском с требованием взыскать с китайской China Film Group, актёров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера деньги. Причина — в неполучении прибыли от фильма «Тайна печати дракона», который является сиквелом «Вия». РФГ софинансировала картину в 2015-м. Чан и Шварценеггер снимались в ней в эпизодических ролях.