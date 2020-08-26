Суд не стал восстановливать Романа Полански в Академии киноискусств

Верховный суд округа Лос-Анджелес в штате Калифорния отказался восстанавливать польско-американского режиссёра Романа Полански в Академии киноискусств. Он подал иск ещё в 2019 году.
Полански заявил, что его исключили из организации без предупреждения и соблюдения процедур, прописанных в регламенте,
Академия поступила необъективно, злоупотребив возможностью оставить всё в тайне, а также не смогла действовать так, как положено законом. Решение академии об исключении не основывается на полученных сведениях, а сведения академии не основываются на доказательствах, — указано в ходатайстве кинематографиста.
Судья Мэри Стробел пришла к заключению, что академия поступила по закону, учитывая репутацию Полански. Защита режиссёра заявила, что он не будет подавать апелляцию и в целом ему безразличо членство в организации. Его иск носил принципиальный характер.
Ранее стало известно о том, что коллегия руководителей французской Академии искусств и технологий кинематографа, вручающей премию «Сезар», подала в отставку. Это произошло на фоне секс-скандала, связанного с Романом Полански. Позже кинематографист принял решение не посещать церемонию награждения.
Как писал NEWS.ru, артиста в очередной раз обвинили в сексуальном насилии. На этот раз его жертвой назвала себя французская актриса Валентина Моннье. По её словам, инцидент произошёл в 1975 году, когда ей было 18 лет.
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