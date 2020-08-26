Суд не стал восстановливать Романа Полански в Академии киноискусств

https://static.news.ru/photo/1da009b0-e791-11ea-86c7-fa163e074e61_660.jpg Роман Полански Фото: Zz-Arch Arnal/Global Look Press

Верховный суд округа Лос-Анджелес в штате Калифорния отказался восстанавливать польско-американского режиссёра Романа Полански в Академии киноискусств. Он подал иск ещё в 2019 году.

Полански заявил, что его исключили из организации без предупреждения и соблюдения процедур, прописанных в регламенте, сообщает Variety.

Академия поступила необъективно, злоупотребив возможностью оставить всё в тайне, а также не смогла действовать так, как положено законом. Решение академии об исключении не основывается на полученных сведениях, а сведения академии не основываются на доказательствах, — указано в ходатайстве кинематографиста.

Судья Мэри Стробел пришла к заключению, что академия поступила по закону, учитывая репутацию Полански. Защита режиссёра заявила, что он не будет подавать апелляцию и в целом ему безразличо членство в организации. Его иск носил принципиальный характер.

Ранее стало известно о том, что коллегия руководителей французской Академии искусств и технологий кинематографа, вручающей премию «Сезар», подала в отставку. Это произошло на фоне секс-скандала, связанного с Романом Полански. Позже кинематографист принял решение не посещать церемонию награждения.

Как писал NEWS.ru, артиста в очередной раз обвинили в сексуальном насилии. На этот раз его жертвой назвала себя французская актриса Валентина Моннье. По её словам, инцидент произошёл в 1975 году, когда ей было 18 лет.